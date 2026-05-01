Uckange

Fête des Plantes

11 Rue Privée Uckange Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Découverte de nombreux exposants fruits, légumes, fleurs, plantes, décorations de jardin, bijoux, et bien plus encore !

Animations et ateliers pour les plus jeunes

Buvette et restauration sur place

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir des trésors botaniques et de passer un moment convivial en famille ou entre amis.Tout public

4 .

11 Rue Privée Uckange 57270 Moselle Grand Est +33 3 82 86 55 96 jardindestraces@uckange.fr

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English :

Discover the many exhibitors: fruit, vegetables, flowers, plants, garden decorations, jewelry, and much more!

Activities and workshops for youngsters

Refreshments and snacks on site

Don’t miss this unique opportunity to discover botanical treasures and spend a convivial moment with family and friends.

L’événement Fête des Plantes Uckange a été mis à jour le 2026-04-29 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME