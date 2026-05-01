Fête des Plantes Uckange
Fête des Plantes Uckange samedi 9 mai 2026.
Uckange
Fête des Plantes
11 Rue Privée Uckange Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Découverte de nombreux exposants fruits, légumes, fleurs, plantes, décorations de jardin, bijoux, et bien plus encore !
Animations et ateliers pour les plus jeunes
Buvette et restauration sur place
Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir des trésors botaniques et de passer un moment convivial en famille ou entre amis.Tout public
4 .
11 Rue Privée Uckange 57270 Moselle Grand Est +33 3 82 86 55 96 jardindestraces@uckange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the many exhibitors: fruit, vegetables, flowers, plants, garden decorations, jewelry, and much more!
Activities and workshops for youngsters
Refreshments and snacks on site
Don’t miss this unique opportunity to discover botanical treasures and spend a convivial moment with family and friends.
L’événement Fête des Plantes Uckange a été mis à jour le 2026-04-29 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Uckange (Moselle)
- Murder Party Sang pour cent Uckange 10 octobre 2026