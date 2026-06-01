Yvignac-la-Tour

Fête des pompiers repas feu d’artifice

Etang de Kerneuf Yvignac-la-Tour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Fête des pompiers

Repas couscous (sur réservation) ou restauration rapide

Feu d’artifice

Bal populaire .

Etang de Kerneuf Yvignac-la-Tour 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 63 13 67

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English :

L’événement Fête des pompiers repas feu d’artifice Yvignac-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme