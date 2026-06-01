Fête des pompiers repas feu d’artifice Yvignac-la-Tour
Fête des pompiers repas feu d’artifice Yvignac-la-Tour samedi 4 juillet 2026.
Yvignac-la-Tour
Fête des pompiers repas feu d’artifice
Etang de Kerneuf Yvignac-la-Tour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Fête des pompiers
Repas couscous (sur réservation) ou restauration rapide
Feu d’artifice
Bal populaire .
Etang de Kerneuf Yvignac-la-Tour 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 63 13 67
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L’événement Fête des pompiers repas feu d’artifice Yvignac-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme