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Fête des pompiers repas feu d’artifice Yvignac-la-Tour

Fête des pompiers repas feu d’artifice Yvignac-la-Tour samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Etang de Kerneuf

Ville : 22350 Yvignac-la-Tour

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif :

Yvignac-la-Tour

Fête des pompiers repas feu d’artifice

Etang de Kerneuf Yvignac-la-Tour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Fête des pompiers
Repas couscous (sur réservation) ou restauration rapide
Feu d’artifice
Bal populaire   .

Etang de Kerneuf Yvignac-la-Tour 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 63 13 67 

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English :

L’événement Fête des pompiers repas feu d’artifice Yvignac-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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