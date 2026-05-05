Visite de la tour et alentours, Place de l’église Yvignac la tour, Yvignac-la-Tour

Visite de la tour et alentours Samedi 27 juin, 10h00 Place de l’église Yvignac la tour Côtes-d’Armor

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:30:00+02:00

Place de l’église Yvignac la tour yvignac la tour Yvignac-la-Tour 22350 Côtes-d’Armor Bretagne

Accédez à la visite de la tour et de son église et découvrez les curiosités du bourg d’Yvignac et de son patrimoine tour visite