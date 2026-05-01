Villeneuve-d’Allier

Fête des Roses

Villeneuve-d’Allier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Nombreux exposants et artisans, ventes de plants, vignerons, bourses aux livres, repas, animation, concerts, manèges.

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Villeneuve-d’Allier 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 71 37

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English :

Numerous exhibitors and craftsmen, plant sales, winegrowers, book fairs, meals, entertainment, concerts, merry-go-rounds.

L’événement Fête des Roses Villeneuve-d’Allier a été mis à jour le 2026-05-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier