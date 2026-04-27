Fête des Ruches et des Abeilles La Folie de Finfarine Poiroux
Fête des Ruches et des Abeilles La Folie de Finfarine Poiroux vendredi 15 mai 2026.
Poiroux
Fête des Ruches et des Abeilles
La Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:30:00
fin : 2026-05-15 19:30:00
Date(s) :
2026-05-15
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La Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 22 50 contact@finfarine.fr
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English :
L’événement Fête des Ruches et des Abeilles Poiroux a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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