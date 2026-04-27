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Fête des Ruches et des Abeilles La Folie de Finfarine Poiroux

Fête des Ruches et des Abeilles La Folie de Finfarine Poiroux vendredi 15 mai 2026.

Lieu : La Folie de Finfarine

Adresse : Chemin des Écoliers

Ville : 85440 Poiroux

Département : Vendée

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Poiroux

Fête des Ruches et des Abeilles

La Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:30:00
fin : 2026-05-15 19:30:00

Date(s) :
2026-05-15

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La Folie de Finfarine Chemin des Écoliers Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 22 50  contact@finfarine.fr

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English :

L’événement Fête des Ruches et des Abeilles Poiroux a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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