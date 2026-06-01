Fête des savoirs Salle et Parc des Sabringots Sabres

Sabres

Fête des savoirs

Salle et Parc des Sabringots 176 Victor hugo Maison des associations Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez découvrir la démarche d’échange réciproque des savoirs et profiter des animations et ateliers d’initiation gratuits et ouverts à tous !

Et les pitchouns aussi ont leur programme !

Apéritif offert à 12h dans une ambiance musicale avec Sylvain et auberge espagnole apportez votre spécialité.

Venez découvrir la démarche d’échange réciproque des savoirs et profiter des animations et ateliers d’initiation gratuits et ouverts à tous !

Plein d’ateliers gratuits

-Rdv à 9h30 fabriquez votre croix de saint Jean avec Françoise (1h30)

-Rdv à 10h30 profitez d’une séance de yoga avec Erwan (salle des fêtes) (1h15)

-Rdv à 11h initiez-vous au tissage sur cadre avec Sophie (1h)

-de 9h30 à 12h venez avec votre vélo pour le réparer avec nos bénévoles et profitez de l’entraide informatique et numérique si vous avez des questions

-Rdv à 14h30 initiation à la danse country avec Christian (1h)

-Rdv à 15h30 découvrez l’ikébana, art floral japonais, avec Evelyne (1h)

Et les pitchouns aussi ont leur programme !

Apéritif et repas partagé

-Verre de l’amitié à 12h

-Ambiance musicale avec Sylvain

-Auberge espagnole Venez partager votre spécialité culinaire .

Salle et Parc des Sabringots 176 Victor hugo Maison des associations Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

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English : Fête des savoirs

Come and discover the reciprocal exchange of knowledge approach, and enjoy free introductory activities and workshops open to all!

And pitchouns have their own program too!

Aperitif at 12 noon, with music by Sylvain, and a auberge espagnole : bring your own speciality.

L’événement Fête des savoirs Sabres a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Cœur Haute Lande