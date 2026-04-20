Journée pour les enfants à Marquèze Écomusée de Marquèze Sabres
Journée pour les enfants à Marquèze Écomusée de Marquèze Sabres mercredi 22 juillet 2026.
Sabres
Journée pour les enfants à Marquèze
Écomusée de Marquèze 500 Route de Solférino Sabres Landes
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-08-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Un programme d’animations et d’activités variées pour les enfants pour découvrir le patrimoine naturel et culturel en s’amusant ! Sur ce site au cœur de la nature, oiseaux et petites bêtes, traditions, contes et légendes rythmeront les journées de nos jeunes visiteurs accompagnés de leur famille.
L’écomusée profite des grandes vacances pour proposer un programme d’animations et d’activités variées spécialement aux enfants pour découvrir le patrimoine naturel et culturel en s’amusant !
Sur ce site au cœur de la nature, oiseaux et petites bêtes, traditions, contes et légendes rythmeront les journées de nos jeunes visiteurs accompagnés de leur famille . .
Écomusée de Marquèze 500 Route de Solférino Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 40 ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr
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English : Journée pour les enfants à Marquèze
A varied program of events and activities for children to discover our natural and cultural heritage while having fun! On this site in the heart of nature, birds and small animals, traditions, tales and legends will punctuate the days of our young visitors accompanied by their families.
L’événement Journée pour les enfants à Marquèze Sabres a été mis à jour le 2026-04-16 par PNR Landes de Gascogne
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