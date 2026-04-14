Nocturne à Marquèze Écomusée de Marquèze Sabres

Sabres

Nocturne à Marquèze

Écomusée de Marquèze 500 Route de Solférino Sabres Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-07-27 18:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Sur le Quartier de Marquèze, une soirée au clair de lune est toujours magique ! Cette année encore, l’écomusée ouvre ses portes en fin de journée pour un moment convivial à la tombée de la nuit.

Profitez de la tranquillité de l’airial, d’un bon repas en musique et d’un spectacle sous la voûte céle

Sur le Quartier de Marquèze, une soirée au clair de lune est toujours magique ! Cette année encore, l’écomusée ouvre ses portes en fin de journée pour un moment convivial à la tombée de la nuit.

Profitez de la tranquillité de l’airial, d’un bon repas en musique et d’un spectacle sous la voûte céleste… .

Écomusée de Marquèze 500 Route de Solférino Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 40 ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : Nocturne à Marquèze

In the Quartier de Marquèze, an evening in the moonlight is always magical! Once again this year, the ecomuseum opens its doors at the end of the day for a convivial moment as night falls.

Enjoy the tranquility of the airial, a good meal with music and a show under the celestial canopy

L’événement Nocturne à Marquèze Sabres a été mis à jour le 2026-04-14 par PNR Landes de Gascogne