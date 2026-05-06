Bernadets-Debat

Fête des sentiers

BERNADETS-DEBAT Bernadets-Debat Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

La randonnée est un loisir d’été idéal pour ceux qui aiment la nature. Elle se fait soit en VTT, soit en marchant et pour ceux qui ont des chevaux c’est possible également.

C’est l’occasion de faire une belle promenade et d’en profiter pleinement pour visiter les nombreux jolis coins du Pays de Trie et du Magnoac.

Tous vous diront Votre région a des charmes cachés .

Cette fête permet de promouvoir les sentiers de randonnées (en matinée) et des animations thématiques sont proposées l’après-midi (groupes musicaux, danses et animations).

Chaque deuxième Dimanche de juillet, le Pays de Trie et du Magnoac vit un grand événement avec la Fête des Sentiers.

Dès le début, en 1998, cette fête a laissé présager qu’elle deviendrait une fête incontournable pour les années à venir. Aujourd’hui, elle a acquis une grande dimension, solidement assise sur sa réussite.

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BERNADETS-DEBAT Bernadets-Debat 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 50 88 info@tourismecoteaux65.fr

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English :

Hiking is an ideal summer pastime for nature lovers. It can be done either by mountain bike or on foot, and for those with horses it’s also possible.

It’s a great opportunity to take a walk and visit the many pretty corners of the Pays de Trie et du Magnoac.

Everyone will tell you: Your region has hidden charms .

The festival is an opportunity to promote the region’s hiking trails (in the morning), with themed entertainment in the afternoon (musical groups, dances and other activities).

Every second Sunday in July, the Pays de Trie et du Magnoac celebrates a major event with the Fête des Sentiers.

From its very beginnings in 1998, the Fête des Sentiers has foreshadowed its status as a must-see event for years to come. Today, it has acquired a major dimension, solidly based on its success.

L’événement Fête des sentiers Bernadets-Debat a été mis à jour le 2026-05-06 par HPTE|CDT65