Fête des Studios Rue des Bolincheurs Concarneau
Fête des Studios Rue des Bolincheurs Concarneau dimanche 24 mai 2026.
Concarneau
Fête des Studios
Rue des Bolincheurs Ferme du Moros Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 12:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Le dimanche 24 mai prochain se tiendra la 3ème édition de la fête des studios.
Venez découvrir les groupes amateurs des studios du Moros sur cette journée à partager en famille. Au programme de la chorale, du blues rock, de la chanson et même de la dirty guinguette !
Comme les années précédentes, bar et petite restauration seront à retrouver sur place avec @lakeroulotte et la Brasserie Tri Martolod Officiel.
Au programme
P’ti Choeur
Charlotte et son loulou
Fontainesd’ici
Spicy Breizh
Shortcuts
Les Pangols .
Rue des Bolincheurs Ferme du Moros Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 76 99 68
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English : Fête des Studios
L’événement Fête des Studios Concarneau a été mis à jour le 2026-04-27 par OTC CCA
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