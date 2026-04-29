Fête des Studios Rue des Bolincheurs Concarneau

Concarneau

Fête des Studios

Rue des Bolincheurs Ferme du Moros Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 12:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le dimanche 24 mai prochain se tiendra la 3ème édition de la fête des studios.

Venez découvrir les groupes amateurs des studios du Moros sur cette journée à partager en famille. Au programme de la chorale, du blues rock, de la chanson et même de la dirty guinguette !

Comme les années précédentes, bar et petite restauration seront à retrouver sur place avec @lakeroulotte et la Brasserie Tri Martolod Officiel.

Au programme

P’ti Choeur

Charlotte et son loulou

Fontainesd’ici

Spicy Breizh

Shortcuts

Les Pangols .

Rue des Bolincheurs Ferme du Moros Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 76 99 68

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English : Fête des Studios

L’événement Fête des Studios Concarneau a été mis à jour le 2026-04-27 par OTC CCA