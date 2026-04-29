Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête des Studios Rue des Bolincheurs Concarneau

Fête des Studios Rue des Bolincheurs Concarneau dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Rue des Bolincheurs

Adresse : Ferme du Moros

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Concarneau

Fête des Studios

Rue des Bolincheurs Ferme du Moros Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 12:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Le dimanche 24 mai prochain se tiendra la 3ème édition de la fête des studios.
Venez découvrir les groupes amateurs des studios du Moros sur cette journée à partager en famille. Au programme de la chorale, du blues rock, de la chanson et même de la dirty guinguette !
Comme les années précédentes, bar et petite restauration seront à retrouver sur place avec @lakeroulotte et la Brasserie Tri Martolod Officiel.

Au programme
P’ti Choeur
Charlotte et son loulou
Fontainesd’ici
Spicy Breizh
Shortcuts
Les Pangols   .

Rue des Bolincheurs Ferme du Moros Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 76 99 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des Studios

L’événement Fête des Studios Concarneau a été mis à jour le 2026-04-27 par OTC CCA

À voir aussi à Concarneau (Finistère)