Informations pratiques

La Roque-Gageac

Fête des Terroirs Gourmands

Le bourg La Roque-Gageac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-17

Fête des Terroirs Gourmands, Organisée par le LIONS CLUB de Sarlat, au profit de ses œuvres sociales.

Trente exposants, Produits régionaux à déguster, Animation tourneur sur bois, Restauration et Buvette.

Dans le cadre magnifique à la Roque Gageac, venez découvrir les différents exposants dont les produits sauront ravir vos papilles.

Tous les bénéfices permettront au club d’offrir des séjours de vacances à des enfants de notre territoire.

Le lundi soir, venez partager le Cochon de lait à la broche .

Vous pourrez réserver sur place. .

Le bourg La Roque-Gageac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête des Terroirs Gourmands

L’événement Fête des Terroirs Gourmands La Roque-Gageac a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir