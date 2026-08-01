Fête des Terroirs Gourmands La Roque-Gageac
lundi 17 août 2026 · La Roque-Gageac
Informations pratiques
La Roque-Gageac
Fête des Terroirs Gourmands
Le bourg La Roque-Gageac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-17
Fête des Terroirs Gourmands, Organisée par le LIONS CLUB de Sarlat, au profit de ses œuvres sociales.
Trente exposants, Produits régionaux à déguster, Animation tourneur sur bois, Restauration et Buvette.
Dans le cadre magnifique à la Roque Gageac, venez découvrir les différents exposants dont les produits sauront ravir vos papilles.
Tous les bénéfices permettront au club d’offrir des séjours de vacances à des enfants de notre territoire.
Le lundi soir, venez partager le Cochon de lait à la broche .
Vous pourrez réserver sur place. .
Le bourg La Roque-Gageac 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Fête des Terroirs Gourmands
L’événement Fête des Terroirs Gourmands La Roque-Gageac a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir