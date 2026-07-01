Informations pratiques

Plaisians

Fête des traditions provençales

place du village Plaisians Drôme

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le village est ravi de vous accueillir pour vous présenter les diverses Traditions Provençales locales. Dans les oliviers, emporté dans de folles danses folkloriques, flânant sur notre petit marché provençal, découvrant les anciens métiers …

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place du village Plaisians 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 56 64 83

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English :

The village is delighted to welcome you and introduce you to the various local Provençal traditions. Among the olive trees, swept up in wild folk dances, strolling through our little Provençal market, discovering traditional crafts?

L’événement Fête des traditions provençales Plaisians a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale