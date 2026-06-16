Fête des Traditions Etang des Brières du Bourg Saint-Lyphard
Fête des Traditions Etang des Brières du Bourg Saint-Lyphard dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Lyphard
Fête des Traditions
Etang des Brières du Bourg Base de loisirs Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 22:00:00
Date(s) :
2026-07-26
L’esprit Briéron Vintage !
Sur des airs de chants entraînants, savourez ensemble l’atmosphère et flânez le long des allées du Village, arpentez les chemins de Brière, allez de découvertes en découvertes, admirez les voitures d’époque, pour la plus belle échoppe …
La Fête des traditions fait son grand retour à Saint-Lyphard !
Restauration disponible sur place .
Etang des Brières du Bourg Base de loisirs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 72 79 45 lesnuitsdumarais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête des Traditions Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
À voir aussi à Saint-Lyphard (Loire-Atlantique)
- Exposition/vente d’artisanat Le pas des gazelles et Luzalie Village de Kerhinet Saint-Lyphard 16 juin 2026
- Atelier bricolage Créez un passage à Hérissons ! Saint-Lyphard 17 juin 2026
- Portes Ouvertes 20 ans de Mézerac Saint-Lyphard 20 juin 2026
- Réalisez votre bijou organique Saint-Lyphard 23 juin 2026
- Mercredi à la Ferme à la rencontre des chèvres du Bois Nozay Le Bois Nozay Saint-Lyphard 24 juin 2026