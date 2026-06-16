Fête des Traditions Etang des Brières du Bourg Saint-Lyphard dimanche 26 juillet 2026.

Saint-Lyphard

Fête des Traditions

Etang des Brières du Bourg Base de loisirs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 22:00:00

Date(s) :

2026-07-26

L’esprit Briéron Vintage !

Sur des airs de chants entraînants, savourez ensemble l’atmosphère et flânez le long des allées du Village, arpentez les chemins de Brière, allez de découvertes en découvertes, admirez les voitures d’époque, pour la plus belle échoppe …

La Fête des traditions fait son grand retour à Saint-Lyphard !

Restauration disponible sur place .

Etang des Brières du Bourg Base de loisirs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 72 79 45 lesnuitsdumarais@gmail.com

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L’événement Fête des Traditions Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44