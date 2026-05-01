Saint-May

Fête des Vautours

Saint-May Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 08:45:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Pour la première fois, deux événements s’allient la Fête des Vautours, rendez-vous emblématique de la faune sauvage, et Planète Baronautes, le forum des acteurs éducatifs du Parc. Randonnées, expositions, concerts, stands et animations vous attends !

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Saint-May 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 79 05 smbp@baronnies-provencales.fr

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English :

For the first time, two events are joining forces: the Fête des Vautours, an emblematic wildlife event, and Planète Baronautes, the Park’s educational forum. Excursions, exhibitions, concerts, stands and entertainment await you!

L’événement Fête des Vautours Saint-May a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale