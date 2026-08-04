Fête des vieux métiers et bal populaire le petit marzac, route de la madeleine Tursac

mardi 18 août 2026 · le petit marzac, route de la madeleine · Tursac

Informations pratiques

Tursac

Fête des vieux métiers et bal populaire

le petit marzac, route de la madeleine Village troglodytique de la Madeleine Tursac Dordogne

Tarif : 6.2 – 6.2 – 6.2 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

10h-18h démonstration d’artisans, visite du site et de la ferme, baignade dans la Vézère. 12h-15h snack sur place. Après-midi olympiades. 19h restauration à la ferme et bal populaire. 6,20€ à 11€

Une journée hors du temps au cœur du village troglodytique de la Madeleine.

Tous les mardis d’août, remontez le temps au village de la Madeleine en échangeant avec une quinzaine d’artisans passionnés sur leur savoir-faire. Amusez-vous en participant à des olympiades paysannes l’après-midi. Et pour clôturer la journée, venez danser sous les étoiles lors d’un bal populaire tout en dégustant des spécialités périgourdines.

Métiers présentés Feuillardier, forgerons, tailleur de lauzes, tailleur de silex, teinture végétale, tressage de blé, vannerie, boulanger, dentellières, facteur d’arcs, herboriste…

Au programme

10h- 18h démonstration d’artisans, visite du site et de la ferme, baignade dans la Vézère

12h 15h snack sur place

Après-midi olympiades paysannes et jeux anciens

A partir de 19h restauration à la ferme et bal populaire .

le petit marzac, route de la madeleine Village troglodytique de la Madeleine Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 36 88

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English :

10 a.m.–6 p.m.: Artisan demonstrations, tour of the site and the farm, swimming in the Vézère. 12 p.m.–3 p.m.: Snacks available on site. Afternoon: Olympic-style games. 7:00 PM: Dinner at the farm and a community dance. 6.20? to 11?

L’événement Fête des vieux métiers et bal populaire Tursac a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère