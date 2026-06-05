Pindères

Fête des vieux métiers et des métiers d’art

Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 16:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Stands et expositions forge, corderie, poterie, gemmage, taille de pierre, céramique, etc…

Concert de clôture à 16h30 Les Clefs dans la botte , reprises festives et endiablées

Buvette et restauration sur place. .

Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13

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English : Fête des vieux métiers et des métiers d’art

L’événement Fête des vieux métiers et des métiers d’art Pindères a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne