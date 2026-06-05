Fête des vieux métiers et des métiers d’art Pindères
Fête des vieux métiers et des métiers d’art Pindères dimanche 21 juin 2026.
Pindères
Fête des vieux métiers et des métiers d’art
Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 16:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Stands et expositions forge, corderie, poterie, gemmage, taille de pierre, céramique, etc…
Concert de clôture à 16h30 Les Clefs dans la botte , reprises festives et endiablées
Buvette et restauration sur place. .
Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13
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English : Fête des vieux métiers et des métiers d’art
L’événement Fête des vieux métiers et des métiers d’art Pindères a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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