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Fête des vieux métiers et des métiers d’art Pindères

Fête des vieux métiers et des métiers d’art Pindères

Fête des vieux métiers et des métiers d’art Pindères dimanche 21 juin 2026.

Ville : 47700 Pindères

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Pindères

Fête des vieux métiers et des métiers d’art

Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-06-21 16:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Stands et expositions forge, corderie, poterie, gemmage, taille de pierre, céramique, etc…
Concert de clôture à 16h30 Les Clefs dans la botte , reprises festives et endiablées
Buvette et restauration sur place.   .

Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 

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English : Fête des vieux métiers et des métiers d’art

L’événement Fête des vieux métiers et des métiers d’art Pindères a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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