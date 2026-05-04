Fête des vignerons Eguisheim

Eguisheim

Fête des vignerons

Centre village Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Cours et caves des viticulteurs ouvertes, exposition artisanale et artistique dans les remparts, petite restauration typique, animation folklorique, dégustation de vins. Bal sous les lampions, musique et concerts dans les cours ouvertes et sur les places du village. Dimanche à 10h, messe à l’église Saints-Pierre-et-Paul. A 15h, cortège à travers le village. Le village ferme ses portes le samedi après-midi, l’entrée à la fête devient alors payante pendant les deux jours.

Grande fête viticole à Eguisheim, berceau du vignoble alsacien. Dans la tradition alsacienne, le village fête son vin et ses vignerons !

Folklore, musique, gastronomie alsacienne, art et artisanat régionaux sont au programme de ces deux jours de fête traditionnelle !

Durant toute la fête cours et caves des viticulteurs ouvertes, exposition artisanale et artistique dans les remparts, petite restauration typique, animation folklorique, dégustation de vins… Bal sous les lampions, musique et concerts dans les cours ouvertes et sur les places du village.

Information le village ferme ses portes le samedi après-midi, l’entrée à la fête devient alors payante pendant les deux jours.

Dimanche à 10h, messe à l’église Saints-Pierre-et-Paul. A 15h, cortège à travers le village en présence de la reine des vins et de ses dauphines. .

Centre village Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 40 33 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open winegrowers’ courtyards and cellars, craft and art exhibitions in the ramparts, typical food and drink, folk entertainment, wine tasting. Lantern-lit ball, music and concerts in the open courtyards and village squares. Sunday at 10am, mass at Saints-Pierre-et-Paul church. At 3pm, procession through the village. The village closes on Saturday afternoon, and admission to the festival is charged on both days.

L’événement Fête des vignerons Eguisheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach