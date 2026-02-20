Animation musicale

Eguisheim Haut-Rhin

Samedi 2026-06-20 17:00:00

2026-06-20 19:00:00

2026-06-20

Le choeur d’hommes Echo des Trois Châteaux se fera un plaisir d’animer les rues d’Eguisheim la veille de la fête de la musique. Notre choeur a invité le Männerchor Concordia de Denzlingen pour cette occasion; l’occasion de marquer les 50 années d’amitié qui nous lient en chantant.

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est

The Echo des Trois Châteaux men’s choir will be delighted to liven up the streets of Eguisheim on the eve of the Fête de la Musique. Our choir has invited Denzlingen’s Männerchor Concordia to join us for the occasion, marking 50 years of friendship in song.

