Carte blanche Académie du Festival Musicalta Eguisheim
Carte blanche Académie du Festival Musicalta Eguisheim dimanche 9 août 2026.
Eguisheim
Carte blanche Académie du Festival Musicalta
13 Rue des 3 Châteaux Eguisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Scènes ouvertes du Festival Musicalta carte blanche aux étudiants de l’académie du festival.
Scènes ouvertes du Festival Musicalta carte blanche aux étudiants de l’académie du festival. 0 .
13 Rue des 3 Châteaux Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 9 72 32 87 84 festival@musicalta.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musicalta Festival open stages: carte blanche for festival academy students.
L’événement Carte blanche Académie du Festival Musicalta Eguisheim a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
À voir aussi à Eguisheim (Haut-Rhin)
- Journée citoyenne Eguisheim 30 mai 2026
- Théâtre Trans-Parents Eguisheim 12 juin 2026
- Marché aux puces Eguisheim 14 juin 2026
- Animation musicale Eguisheim 20 juin 2026
- Marathon Les Improcibles Eguisheim 27 juin 2026