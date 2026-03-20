La tournée des histoires Eguisheim
mardi 25 août 2026 · Eguisheim
Informations pratiques
Eguisheim
La tournée des histoires
Eguisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-25 11:15:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Durant tout l’été, retrouvez La tournée des histoires avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages.
Durant tout l’été, retrouvez La tournée des histoires avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages. 0 .
Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr
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English :
Throughout the summer, join July and Rocco for Story Time, featuring stories for young and old alike. Meet us on the steps of the village churches.
L’événement La tournée des histoires Eguisheim a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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