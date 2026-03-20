Eguisheim

Exposition vente solidaire d’artisanat himalayen

28 Grand Rue Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Participez à cette expo-vente au profit de l’association SolHimal et soutenez des projets de développement en faveur des populations himalayennes.

Cette vente permettra aux visiteurs de découvrir une grande diversité d’articles originaux fabriqués par des artisans tibétains et népalais. Objets bouddhiques, thangkas, coussins, tapis pure laine noués main, écharpes en cachemire, thés de l’Himalaya, encens naturels, bijoux, sacs, articles en papier de riz, vêtements de l’Himalaya, bols chantants… Les bénéfices serviront à la réalisation de projets éducatifs et agricoles au Népal. Ce sera également l’occasion de découvrir notre association, d’échanger avec nos bénévoles et parrains, et d’en apprendre davantage sur nos projets et engagements en faveur des populations de l’Himalaya. Cet événement est organisé dans le but de soutenir les actions en faveur des communautés himalayennes, notamment à travers des projets éducatifs et de sécurité alimentaire.

L’association SolHimal, association d’Alsace Lorraine à but non lucratif existante depuis 1988, créée pour apporter un soutien aux réfugiés tibétains, aux populations himalayennes du Népal et de l’Inde, organise une expo-vente solidaire. 0 .

28 Grand Rue Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 88 27 33 00 communication@solhimal.org

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English :

Join us at this exhibition and sale to benefit the SolHimal association and support development projects for the people of the Himalayas.

L’événement Exposition vente solidaire d’artisanat himalayen Eguisheim a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach