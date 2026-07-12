Informations pratiques

Eguisheim

Nuit des grands crus Eichberg et Pfersigberg

Place Saint-Léon Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 16:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Ce moment festif vous invite à découvrir nos deux grands terroirs que sont l’Eichberg et Pfersigberg. Ils donnent naissance à des vins de grande classe. Vous pourrez ainsi apprécier la richesse de nos terroirs et le travail minutieux des vignerons.

Point d’orgue du festival des vins, ce moment festif vous invite à (re)découvrir nos deux grands terroirs que sont l’Eichberg et Pfersigberg. Ils donnent naissance à des vins de grande classe. A travers eux, nous exprimons notre talent et notre passion pour notre métier mais aussi notre personnalité et notre compréhension des terroirs par l’interprétation que l’on en fait. Vous pourrez ainsi apprécier la richesse de nos terroirs et le travail minutieux des vignerons jour après jour. 0 .

Place Saint-Léon Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 32 55 syndicatexa@gmail.com

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English :

This festive occasion invites you to discover our two great terroirs, the Eichberg and the Pfersigberg. They produce wines of the highest caliber. You’ll have the chance to appreciate the richness of our terroirs and the meticulous work of our winemakers.

L’événement Nuit des grands crus Eichberg et Pfersigberg Eguisheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach