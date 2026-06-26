Festival des vins Eguisheim
mardi 21 juillet 2026 · Eguisheim
Informations pratiques
Eguisheim
Festival des vins
Place Mgr Stumpf Eguisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-21 11:00:00
fin : 2026-07-23 18:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Les vignerons d’Eguisheim vous proposent une découverte de leurs vins issus des coteaux environnants. Partagez avec des viticulteurs passionnés ! Achetez votre verre et dégustez autant de crus que vous le souhaitez.
Les vignerons d’Eguisheim sont heureux de vous accueillir pour leur animation phare de l’été le festival des vins. .
Place Mgr Stumpf Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 40 45 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The winegrowers of Eguisheim offer you a discovery of their wines from the surrounding hillsides. Share with passionate winegrowers! Buy your glass and taste as many wines as you like.
L’événement Festival des vins Eguisheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
À voir aussi à Eguisheim (Haut-Rhin)
- Théâtre Amor à mort Eguisheim 4 juillet 2026
- ALSACE ROCKS ! La Tournée des Terroirs Etape #6 Eguisheim 5 juillet 2026
- Fête nationale Eguisheim 12 juillet 2026
- Exposition vente solidaire d’artisanat himalayen Eguisheim 29 juillet 2026
- Carte blanche Académie du Festival Musicalta Eguisheim 29 juillet 2026