Informations pratiques

Eguisheim

Festival des vins

Place Mgr Stumpf Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-21 11:00:00

fin : 2026-07-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Les vignerons d’Eguisheim vous proposent une découverte de leurs vins issus des coteaux environnants. Partagez avec des viticulteurs passionnés ! Achetez votre verre et dégustez autant de crus que vous le souhaitez.

Les vignerons d’Eguisheim sont heureux de vous accueillir pour leur animation phare de l’été le festival des vins. .

Place Mgr Stumpf Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 40 45 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

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English :

The winegrowers of Eguisheim offer you a discovery of their wines from the surrounding hillsides. Share with passionate winegrowers! Buy your glass and taste as many wines as you like.

L’événement Festival des vins Eguisheim a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach