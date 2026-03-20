Théâtre Amor à mort Eguisheim
Théâtre Amor à mort Eguisheim samedi 4 juillet 2026.
Eguisheim
Théâtre Amor à mort
13 Rue des 3 Châteaux Eguisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Exa Dépote présente La Troupe des Potes dans une adaptation de Amor à Mort, une pièce de Nelly Bêchetoille et Jean-Marc Michelangeli. Buvette sur place, ouverte à avant et après le spectacle.
Exa Dépote présente La Troupe des Potes dans une adaptation de Amor à Mort, une pièce de Nelly Bêchetoille et Jean-Marc Michelangeli.
Buvette sur place, ouverte à avant et après le spectacle. 0 .
13 Rue des 3 Châteaux Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 09 08 23 exadepote@gmail.com
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English :
Exa D%E9pote presents La Troupe des Potes in an adaptation of *Amor %E0 Mort*, a play by Nelly B%EAchetoille and Jean-Marc Michelangeli. Refreshments available on site before and after the show.
L’événement Théâtre Amor à mort Eguisheim a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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