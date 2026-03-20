Eguisheim

Théâtre Amor à mort

13 Rue des 3 Châteaux Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Exa Dépote présente La Troupe des Potes dans une adaptation de Amor à Mort, une pièce de Nelly Bêchetoille et Jean-Marc Michelangeli. Buvette sur place, ouverte à avant et après le spectacle.

Exa Dépote présente La Troupe des Potes dans une adaptation de Amor à Mort, une pièce de Nelly Bêchetoille et Jean-Marc Michelangeli.

Buvette sur place, ouverte à avant et après le spectacle. 0 .

13 Rue des 3 Châteaux Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 09 08 23 exadepote@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exa D%E9pote presents La Troupe des Potes in an adaptation of *Amor %E0 Mort*, a play by Nelly B%EAchetoille and Jean-Marc Michelangeli. Refreshments available on site before and after the show.

L’événement Théâtre Amor à mort Eguisheim a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach