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Théâtre Amor à mort Eguisheim

Théâtre Amor à mort Eguisheim samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 13 Rue des 3 Châteaux

Ville : 68420 Eguisheim

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0

Eguisheim

Théâtre Amor à mort

13 Rue des 3 Châteaux Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Exa Dépote présente La Troupe des Potes dans une adaptation de Amor à Mort, une pièce de Nelly Bêchetoille et Jean-Marc Michelangeli. Buvette sur place, ouverte à avant et après le spectacle.
Exa Dépote présente La Troupe des Potes dans une adaptation de Amor à Mort, une pièce de Nelly Bêchetoille et Jean-Marc Michelangeli.
Buvette sur place, ouverte à avant et après le spectacle. 0  .

13 Rue des 3 Châteaux Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 09 08 23  exadepote@gmail.com

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English :

Exa D%E9pote presents La Troupe des Potes in an adaptation of *Amor %E0 Mort*, a play by Nelly B%EAchetoille and Jean-Marc Michelangeli. Refreshments available on site before and after the show.

L’événement Théâtre Amor à mort Eguisheim a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

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