Eguisheim

La nuit romantique

Place du Château Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La Nuit Romantique promet de vous mettre des étincelles dans les yeux. Toutes les forces vives des Plus Beaux Villages de France ont donné tout leur coeur pour vous programmer des ambiances, des animations, des dégustations… qui rendront cette journée (et cette nuit) douce et romantique.

Venez profiter d’une soirée sous le signe du romantisme dans la belle cité d’Eguisheim. Le syndicat viticole vous accueille sur la place Saint-Léon avec son bar à crémant pour partager un moment convivial. Des déambulations musicales, avec notamment La Voix des Potes , animeront la vieille ville dans une atmosphère festive et poétique. L’harmonie d’Eguisheim donnera un concert sur la place du marché aux saules. Une soirée d’été placée sous le signe de la musique et de la douceur estivale. Venez nombreux ! 0 .

Place du Château Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 40 33 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

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English :

Romantic Night promises to put sparks in your eyes. All the driving forces behind the Most Beautiful Villages in France have put their heart and soul into programming atmospheres, entertainment, tastings… that will make this day (and night) sweet and romantic.

L’événement La nuit romantique Eguisheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach