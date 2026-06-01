Eguisheim

Découverte du parc à cigognes

Rue du Bassin Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-16 10:30:00

fin : 2026-09-15 12:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Découvrez tout ce que vous avez toujours souhaité savoir sur cet oiseau, emblème de l’Alsace ! Les amis de la cigogne d’Eguisheim échangeront avec vous au sujet de la migration, la réintroduction, la nidification…

Venez à la rencontre des membres de l’association Les amis de la cigogne pour découvrir tout ce que vous avez toujours souhaité savoir sur cet oiseau, emblème de l’Alsace !

Cette visite est gratuite, il n’est pas utile de s’inscrire. 0 .

Rue du Bassin Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 40 33 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

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English :

Discover all you ever wanted to know about this bird, emblem of Alsace! The Friends of the Stork of Eguisheim will talk to you about migration, reintroduction, nesting…

L’événement Découverte du parc à cigognes Eguisheim a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach