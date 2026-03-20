Exposition Nouveaux Regards par Hermès Stefanelli Eguisheim
samedi 8 août 2026 · Eguisheim
Informations pratiques
Eguisheim
Exposition Nouveaux Regards par Hermès Stefanelli
Place du château Eguisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-08 00:00:00
fin : 2026-08-16 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
À travers plus de 30 toiles, Hermès Stefanelli propose une vision contemporaine de paysages, de lieux et de la nature, mêlant avec sensibilité figuration et abstraction. Pour enrichir cette quatrième édition, un sculpteur et un couple de céramistes exposeront également leurs créations.
À travers plus de 30 toiles, Hermès Stefanelli propose une vision contemporaine de paysages, de lieux et de la nature, mêlant avec sensibilité figuration et abstraction. Fidèle à sa technique au couteau et à son travail de la couleur, Hermès Stefanelli présentera des œuvres où lumière, profondeur et matière invitent à l’évasion. Pour enrichir cette quatrième édition, un sculpteur et un couple de céramistes exposeront également leurs créations. Cette exposition promet aux visiteurs un beau moment de découverte artistique et d’émotion. 0 .
Place du château Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 21 78 contact@ville-eguisheim.fr
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English :
Through more than 30 paintings, Hermès Stefanelli offers a contemporary vision of landscapes, places, and nature, sensitively blending figuration and abstraction. To enrich this fourth edition, a sculptor and a couple of ceramic artists will also be exhibiting their creations.
L’événement Exposition Nouveaux Regards par Hermès Stefanelli Eguisheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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