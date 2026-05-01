Fête des voisins et des amis Places des halles Fontaines-d’Ozillac
Fête des voisins et des amis Places des halles Fontaines-d’Ozillac samedi 30 mai 2026.
Fontaines-d’Ozillac
Fête des voisins et des amis
Places des halles Place Des Halles Fontaines-d’Ozillac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Fontaines D’Ozillac
Places des halles
Fête des voisins et des amis
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Places des halles Place Des Halles Fontaines-d’Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 46 64 06
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English :
Fountains of Ozillac
Place des Halles
Neighbors and friends party
L’événement Fête des voisins et des amis Fontaines-d’Ozillac a été mis à jour le 2026-05-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge