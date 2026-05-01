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Fête des voisins et des amis Places des halles Fontaines-d’Ozillac

Fête des voisins et des amis Places des halles Fontaines-d’Ozillac samedi 30 mai 2026.

Lieu : Places des halles

Adresse : Place Des Halles

Ville : 17500 Fontaines-d'Ozillac

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Fontaines-d’Ozillac

Fête des voisins et des amis

Places des halles Place Des Halles Fontaines-d’Ozillac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Fontaines D’Ozillac
Places des halles
Fête des voisins et des amis
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Places des halles Place Des Halles Fontaines-d’Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 46 64 06 

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English :

Fountains of Ozillac
Place des Halles
Neighbors and friends party

L’événement Fête des voisins et des amis Fontaines-d’Ozillac a été mis à jour le 2026-05-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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