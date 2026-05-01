Fête des voisins et des amis Places des halles Fontaines-d’Ozillac

Fontaines-d’Ozillac

Fête des voisins et des amis

Places des halles Place Des Halles Fontaines-d’Ozillac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Fontaines D’Ozillac

Places des halles

Fête des voisins et des amis

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Places des halles Place Des Halles Fontaines-d’Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 46 64 06

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English :

Fountains of Ozillac

Place des Halles

Neighbors and friends party

L’événement Fête des voisins et des amis Fontaines-d’Ozillac a été mis à jour le 2026-05-12 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge