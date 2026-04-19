Fête des voisins Inscription en mairie Montchanin
Fête des voisins Inscription en mairie Montchanin vendredi 29 mai 2026.
Montchanin
Fête des voisins
Inscription en mairie 101 avenue de la République Montchanin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
La Ville de Montchanin propose aux habitants de se réunir pour la fête desvoisins.
Les participants peuvent s’inscrire en mairie avant le lundi 11 mai, pour bénéficier d’une aide matérielle. .
Inscription en mairie 101 avenue de la République Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 55 67 52 13 communication@mairie-montchanin.org
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English : Fête des voisins
L’événement Fête des voisins Montchanin a été mis à jour le 2026-04-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)