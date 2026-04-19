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Fête des voisins Inscription en mairie Montchanin

Fête des voisins Inscription en mairie Montchanin vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Inscription en mairie

Adresse : 101 avenue de la République

Ville : 71210 Montchanin

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Montchanin

Fête des voisins

Inscription en mairie 101 avenue de la République Montchanin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

La Ville de Montchanin propose aux habitants de se réunir pour la fête desvoisins.
Les participants peuvent s’inscrire en mairie avant le lundi 11 mai, pour bénéficier d’une aide matérielle.   .

Inscription en mairie 101 avenue de la République Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 55 67 52 13  communication@mairie-montchanin.org

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English : Fête des voisins

L’événement Fête des voisins Montchanin a été mis à jour le 2026-04-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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