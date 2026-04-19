Fête des voisins Inscription en mairie Montchanin

Montchanin

Fête des voisins

Inscription en mairie 101 avenue de la République Montchanin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

La Ville de Montchanin propose aux habitants de se réunir pour la fête desvoisins.

Les participants peuvent s’inscrire en mairie avant le lundi 11 mai, pour bénéficier d’une aide matérielle. .

Inscription en mairie 101 avenue de la République Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 55 67 52 13 communication@mairie-montchanin.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des voisins

L’événement Fête des voisins Montchanin a été mis à jour le 2026-04-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)