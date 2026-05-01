Portes Ouvertes Espace Tuilerie Montchanin
Portes Ouvertes Espace Tuilerie Montchanin samedi 30 mai 2026.
Montchanin
Portes Ouvertes
Espace Tuilerie 12 rue Lamartine Montchanin Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Portes ouvertes de l’Espace Tuilerie.
De nombreuses animations seront proposées tout au long de l’après- midi. Démonstration des ateliers, jeux en bois, structure gonflable et barbe à papa seront au programme. .
Espace Tuilerie 12 rue Lamartine Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 78 51 90 espace@mairie-montchanin.org
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English : Portes Ouvertes
L’événement Portes Ouvertes Montchanin a été mis à jour le 2026-05-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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