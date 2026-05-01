Portes Ouvertes Espace Tuilerie Montchanin

Montchanin

Portes Ouvertes

Espace Tuilerie 12 rue Lamartine Montchanin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Portes ouvertes de l’Espace Tuilerie.

De nombreuses animations seront proposées tout au long de l’après- midi. Démonstration des ateliers, jeux en bois, structure gonflable et barbe à papa seront au programme. .

Espace Tuilerie 12 rue Lamartine Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 78 51 90 espace@mairie-montchanin.org

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English : Portes Ouvertes

L’événement Portes Ouvertes Montchanin a été mis à jour le 2026-05-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)