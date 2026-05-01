Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes Ouvertes Espace Tuilerie Montchanin

Portes Ouvertes Espace Tuilerie Montchanin samedi 30 mai 2026.

Lieu : Espace Tuilerie

Adresse : 12 rue Lamartine

Ville : 71210 Montchanin

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Montchanin

Portes Ouvertes

Espace Tuilerie 12 rue Lamartine Montchanin Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Portes ouvertes de l’Espace Tuilerie.
De nombreuses animations seront proposées tout au long de l’après- midi. Démonstration des ateliers, jeux en bois, structure gonflable et barbe à papa seront au programme.   .

Espace Tuilerie 12 rue Lamartine Montchanin 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 78 51 90  espace@mairie-montchanin.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes Ouvertes

L’événement Portes Ouvertes Montchanin a été mis à jour le 2026-05-05 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

À voir aussi à Montchanin (Saône-et-Loire)