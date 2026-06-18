Fête d’Eté à Cuzac Place de l’église Cuzac

Cuzac

Fête d’Eté à Cuzac

Place de l’église Le bourg Cuzac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18

La fête votive de Cuzac propose plusieurs animations conviviales destinées à tous les publics

La fête votive de Cuzac propose plusieurs animations conviviales destinées à tous les publics. Durant trois jours, habitants et visiteurs peuvent participer à des concours, profiter d'animations familiales, découvrir un marché gourmand et partager des moments festifs autour de la musique et de la gastronomie locale.

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Place de l’église Le bourg Cuzac 46270 Lot Occitanie +33 6 48 25 63 40

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English :

The Cuzac Votive Festival offers a variety of family-friendly activities for people of all ages

L’événement Fête d’Eté à Cuzac Cuzac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Figeac