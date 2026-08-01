Informations pratiques

Saint-Geneys-près-Saint-Paulien

Fête d’été à Saint-Geneys-près-Saint-Paulien mécaniques anciennes

Saint-Geneys-près-Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

A l’occasion de sa fête d’été, le comité des fêtes de Saint Geneys près Saint Paulien organise une exposition de mécaniques anciennes fabriquées jusqu’en 1976 et une démonstration de la batteuse agricole.

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Saint-Geneys-près-Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 48 89 16

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English :

As part of its summer festival, the Saint Geneys Festival Committee near Saint Paulien is organizing an exhibition of vintage machinery manufactured up to 1976 and a demonstration of a farm thresher.

L’événement Fête d’été à Saint-Geneys-près-Saint-Paulien mécaniques anciennes Saint-Geneys-près-Saint-Paulien a été mis à jour le 2026-08-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay