Fête d’été Plan d’eau Beaune-sur-Arzon

Beaune-sur-Arzon

Fête d’été

Plan d’eau Argentières Beaune-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 07:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le comité des fêtes de Beaune vous convie à sa traditionnelle fête d’été.

Un joli programme toute la journée qui se terminera par le feu d’artifice et le bal gratuit !

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Plan d’eau Argentières Beaune-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 37 36 14

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English :

The Comité des fêtes de Beaune invites you to its traditional summer festival.

A great program all day long, ending with fireworks and a free ball!

L’événement Fête d’été Beaune-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay