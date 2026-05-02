Fête d’été Plan d’eau Beaune-sur-Arzon
Fête d’été Plan d’eau Beaune-sur-Arzon samedi 18 juillet 2026.
Beaune-sur-Arzon
Fête d’été
Plan d’eau Argentières Beaune-sur-Arzon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 07:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le comité des fêtes de Beaune vous convie à sa traditionnelle fête d’été.
Un joli programme toute la journée qui se terminera par le feu d’artifice et le bal gratuit !
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Plan d’eau Argentières Beaune-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 37 36 14
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English :
The Comité des fêtes de Beaune invites you to its traditional summer festival.
A great program all day long, ending with fireworks and a free ball!
L’événement Fête d’été Beaune-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay