Fête d’été de Dragey-Ronthon Ronthon Dragey-Ronthon

Informations pratiques

Dragey-Ronthon

Fête d’été de Dragey-Ronthon

Ronthon Jardin des cerises Dragey-Ronthon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 01:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le Comité des fêtes de Dragey-Ronthon vous invite à partager une journée placée sous le signe de la tradition, de la convivialité et du terroir, au Jardin des Cerises à Ronthon.

Tout au long de la journée, profitez de nombreuses animations grands jeux en bois, kermesse, exposition de vieux tracteurs, battage à l’ancienne.

Le midi pour vous restaurer vous pourrez apporter votre pique nique.

Un snacking et une buvette vous seront proposés tout au long de la journée.

Le soir, à partir de 19h, repas champêtre préparé par le restaurant Ô Loup sur réservation uniquement. Vous pouvez réserver soit sur Helloasso https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-dragey-ronthon/evenements/fete-d-ete-de-dragey-ronthon, soit au 06 17 08 74 54 (Angélique).

Pour finir cette journée un feu d’artifice organisé par la mairie sera tiré vers 23h. .

Ronthon Jardin des cerises Dragey-Ronthon 50530 Manche Normandie +33 6 17 08 74 54

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English : Fête d’été de Dragey-Ronthon

L’événement Fête d’été de Dragey-Ronthon Dragey-Ronthon a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts