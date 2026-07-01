Visite guidée du complexe équin de la baie du Mont-Saint-Michel, Complexe équin de la baie du Mont-Saint-Michel, Dragey-Ronthon

Informations pratiques

Visite guidée du complexe équin de la baie du Mont-Saint-Michel 19 et 20 septembre Complexe équin de la baie du Mont-Saint-Michel Manche

Durée 45 min, 40 pers. max, RDV parking du complexe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:15:00+02:00

A partir d’un promontoire en herbe offrant une vue d’ensemble du site, des professionnels du cheval en interaction avec le public apporteront leurs connaissances sur l’histoire, l’infrastructure, les activités et la gestion du complexe. A noter : pour voir les chevaux à l’entraînement, préférence est à donner au samedi.

Complexe équin de la baie du Mont-Saint-Michel 51 route de la Croix aux Blins, 50530 Dragey-Ronthon Dragey-Ronthon 50530 Dragey Manche Normandie 06 73 41 19 43 Inauguré en 2014, le complexe équin s’étend sur 46 ha, compte 6 pistes d’entraînement (plat, obstacles) pour 300 chevaux et 26 entraîneurs. Les performances enregistrées sur les hippodromes démontrent chaque année la qualité du complexe. Le cadre naturel est unique avec vue exceptionnelle sur le Mont-Saint-Michel et sa baie, inscrits tous les deux au patrimoine mondial de l’UNESCO. Rendez-vous sur le parking visiteurs

A partir d’un promontoire en herbe offrant une vue d’ensemble du site, des professionnels du cheval en interaction avec le public apporteront leurs connaissances sur l’histoire, l’infrastructure, les…

©Association Galop Baie