Fête d’été du Club Épargne Espérance Espace Wiselstein (proche du petit rond-point) Freyming-Merlebach
Fête d’été du Club Épargne Espérance Espace Wiselstein (proche du petit rond-point) Freyming-Merlebach dimanche 19 juillet 2026.
Freyming-Merlebach
Fête d’été du Club Épargne Espérance
Espace Wiselstein (proche du petit rond-point) 1 rue du Rocher Freyming-Merlebach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 20:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le Club Épargne Espérance vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle fête champêtre. Au programme buvette, petite restauration, cochon à la broche et repas Buwespätzle. L’animation musicale sera assurée par le groupe Calypso 2 pour vous faire passer une agréable journée dans une ambiance conviviale et festive. Venez nombreux partager ce moment de détente en famille ou entre amis !Tout public
0 .
Espace Wiselstein (proche du petit rond-point) 1 rue du Rocher Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 7 49 11 44 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Club Épargne Espérance invites you to its traditional fête champêtre. On the program: refreshments, snacks, pork on the spit and a Buwespätzle meal. Musical entertainment will be provided by the group Calypso 2, to ensure you spend a pleasant day in a friendly, festive atmosphere. We look forward to seeing you there with family and friends!
L’événement Fête d’été du Club Épargne Espérance Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
À voir aussi à Freyming Merlebach (Moselle)
- Balade à vélo Rue du Wiselstein Freyming-Merlebach 13 juin 2026
- Gala de gymnastique de l’Espérance Freyming Gym rue Alain Fournier Freyming-Merlebach 14 juin 2026
- Marche rue du Chemin de Fer Hombourg-Haut 14 juin 2026
- Fête de la musique rue du 5 décembre Freyming-Merlebach 20 juin 2026
- Balade contée et musicale dans la forêt Médiathèque Freyming-Merlebach 27 juin 2026