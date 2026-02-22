Fête d’été du Club Épargne Espérance Espace Wiselstein (proche du petit rond-point) Freyming-Merlebach

Freyming-Merlebach

Fête d’été du Club Épargne Espérance

Espace Wiselstein (proche du petit rond-point) 1 rue du Rocher Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Le Club Épargne Espérance vous donne rendez-vous pour sa traditionnelle fête champêtre. Au programme buvette, petite restauration, cochon à la broche et repas Buwespätzle. L’animation musicale sera assurée par le groupe Calypso 2 pour vous faire passer une agréable journée dans une ambiance conviviale et festive. Venez nombreux partager ce moment de détente en famille ou entre amis !Tout public

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Espace Wiselstein (proche du petit rond-point) 1 rue du Rocher Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 7 49 11 44 16

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English :

The Club Épargne Espérance invites you to its traditional fête champêtre. On the program: refreshments, snacks, pork on the spit and a Buwespätzle meal. Musical entertainment will be provided by the group Calypso 2, to ensure you spend a pleasant day in a friendly, festive atmosphere. We look forward to seeing you there with family and friends!

L’événement Fête d’été du Club Épargne Espérance Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH