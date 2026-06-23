Fête d’été Chorale JADRAN Rue du Wiselstein Freyming-Merlebach
dimanche 12 juillet 2026 · Rue du Wiselstein · Freyming-Merlebach
Informations pratiques
Freyming-Merlebach
Fête d’été Chorale JADRAN
Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-07-12 22:00:00
Date(s) :
2026-07-12
L’association slovène vous accueille pour sa traditionnelle fête d’été. Réservation des repas au 06 12 81 02 01 (moitié coquelet farci/fromage/glace pour 20 €). Réservations des casse-croûtes cochon à la broche au 06 68 33 72 83, qui peuvent être récupérés dimanche à partir de 11h. Toute la journée, saucisses grillées, café et gâteaux. Journée animée par l’orchestre Clin d’oeil et à 16h, concert de l’harmonie Baltus Le Lorrain.Tout public
0 .
Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 12 81 02 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Slovenian association invites you to its traditional summer festival. To reserve a meal, call 06 12 81 02 01 (half a stuffed cockerel, cheese, and ice cream for 20 ?). Reservations for spit-roasted pork snacks can be made at 06 68 33 72 83; they can be picked up on Sunday starting at 11 a.m. Grilled sausages, coffee, and cakes will be available all day. Entertainment provided by the Clin d’oeil orchestra, and at 4 p.m., a concert by the Baltus Le Lorrain brass band.
L’événement Fête d’été Chorale JADRAN Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
À voir aussi à Freyming Merlebach (Moselle)
- Piscine en fête rue Pierre de Coubertin Freyming-Merlebach 4 juillet 2026
- Fête d’été du Club Épargne Espérance Espace Wiselstein (proche du petit rond-point) Freyming-Merlebach 19 juillet 2026
- ERIC ET QUENTIN ESPACE THEODORE GOUVY Freyming Merlebach 2 octobre 2026
- TANKUS ESPACE THEODORE GOUVY Freyming Merlebach 3 octobre 2026
- MANU LANVIN ESPACE THEODORE GOUVY Freyming Merlebach 16 octobre 2026