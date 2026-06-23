Fête d’été Chorale JADRAN Rue du Wiselstein Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Fête d’été Chorale JADRAN

Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12 22:00:00

Date(s) :

2026-07-12

L’association slovène vous accueille pour sa traditionnelle fête d’été. Réservation des repas au 06 12 81 02 01 (moitié coquelet farci/fromage/glace pour 20 €). Réservations des casse-croûtes cochon à la broche au 06 68 33 72 83, qui peuvent être récupérés dimanche à partir de 11h. Toute la journée, saucisses grillées, café et gâteaux. Journée animée par l’orchestre Clin d’oeil et à 16h, concert de l’harmonie Baltus Le Lorrain.Tout public

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Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 12 81 02 01

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English :

The Slovenian association invites you to its traditional summer festival. To reserve a meal, call 06 12 81 02 01 (half a stuffed cockerel, cheese, and ice cream for 20 ?). Reservations for spit-roasted pork snacks can be made at 06 68 33 72 83; they can be picked up on Sunday starting at 11 a.m. Grilled sausages, coffee, and cakes will be available all day. Entertainment provided by the Clin d’oeil orchestra, and at 4 p.m., a concert by the Baltus Le Lorrain brass band.

L’événement Fête d’été Chorale JADRAN Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH