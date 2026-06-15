Piscine en fête rue Pierre de Coubertin Freyming-Merlebach samedi 4 juillet 2026.

Freyming-Merlebach

Piscine en fête

rue Pierre de Coubertin Complexe nautique Aquagliss Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 14:50:00

Date(s) :

2026-07-04

Nombreuses animations non-stop et restauration. Danse, zumba, gym aquatique, structures gonflables, mousse party… Tarif unique pour tous valable pour une demi-journée.Tout public

3 .

rue Pierre de Coubertin Complexe nautique Aquagliss Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 22 90 accueil.aquagliss@orange.fr

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English :

Non-stop activities and food and drink available. Dancing, Zumba, water aerobics, inflatable play structures, foam party… One flat rate for everyone, valid for a half-day.

L’événement Piscine en fête Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-06-15 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH