Piscine en fête rue Pierre de Coubertin Freyming-Merlebach
Piscine en fête rue Pierre de Coubertin Freyming-Merlebach samedi 4 juillet 2026.
Freyming-Merlebach
Piscine en fête
rue Pierre de Coubertin Complexe nautique Aquagliss Freyming-Merlebach Moselle
Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-05 14:50:00
Date(s) :
2026-07-04
Nombreuses animations non-stop et restauration. Danse, zumba, gym aquatique, structures gonflables, mousse party… Tarif unique pour tous valable pour une demi-journée.Tout public
3 .
rue Pierre de Coubertin Complexe nautique Aquagliss Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 22 90 accueil.aquagliss@orange.fr
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English :
Non-stop activities and food and drink available. Dancing, Zumba, water aerobics, inflatable play structures, foam party… One flat rate for everyone, valid for a half-day.
L’événement Piscine en fête Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-06-15 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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