Balade contée et musicale dans la forêt Médiathèque Freyming-Merlebach

Freyming-Merlebach

Balade contée et musicale dans la forêt

Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Les bibliothécaires vous proposent un moment enchanteur, avec des contes et de la musique autour des créatures fantastiques fées, elfes, dragons et autres mythes. Inscription à la médiathèque.Tout public

2 .

Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 23 48 lamediatheque.fm@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The librarians offer you an enchanting moment, with tales and music about fantastic creatures: fairies, elves, dragons and other myths. Registration at the media library.

L’événement Balade contée et musicale dans la forêt Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH