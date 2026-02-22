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Balade contée et musicale dans la forêt Médiathèque Freyming-Merlebach

Balade contée et musicale dans la forêt Médiathèque Freyming-Merlebach

Balade contée et musicale dans la forêt Médiathèque Freyming-Merlebach samedi 27 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 21 rue de la Croix

Ville : 57800 Freyming-Merlebach

Département : Moselle

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 2 Tarif enfant

Freyming-Merlebach

Balade contée et musicale dans la forêt

Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Les bibliothécaires vous proposent un moment enchanteur, avec des contes et de la musique autour des créatures fantastiques fées, elfes, dragons et autres mythes. Inscription à la médiathèque.Tout public
2  .

Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 23 48  lamediatheque.fm@gmail.com

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English :

The librarians offer you an enchanting moment, with tales and music about fantastic creatures: fairies, elves, dragons and other myths. Registration at the media library.

L’événement Balade contée et musicale dans la forêt Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

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