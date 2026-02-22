Balade contée et musicale dans la forêt Médiathèque Freyming-Merlebach
Balade contée et musicale dans la forêt Médiathèque Freyming-Merlebach samedi 27 juin 2026.
Freyming-Merlebach
Balade contée et musicale dans la forêt
Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach Moselle
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Les bibliothécaires vous proposent un moment enchanteur, avec des contes et de la musique autour des créatures fantastiques fées, elfes, dragons et autres mythes. Inscription à la médiathèque.Tout public
2 .
Médiathèque 21 rue de la Croix Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 23 48 lamediatheque.fm@gmail.com
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English :
The librarians offer you an enchanting moment, with tales and music about fantastic creatures: fairies, elves, dragons and other myths. Registration at the media library.
L’événement Balade contée et musicale dans la forêt Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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