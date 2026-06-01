Fête de la musique rue du 5 décembre Freyming-Merlebach samedi 20 juin 2026.

Freyming-Merlebach

Fête de la musique

rue du 5 décembre Place du conservatoire et du kiosque Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

La Ville vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la musique et de la convivialité ! La fête commence dès 17h00 ! Restauration et buvette sur place

Programme des concerts 18h00 THIRD DEGREE Groove Soul 20h00 FIRE WOLVE Rock Hard Rock 22h00 NAMAS-T Tribute U2

Entrée libre. Venez nombreux célébrer l’arrivée de l’été en musique !Tout public

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rue du 5 décembre Place du conservatoire et du kiosque Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 06 77 26 42 laetitia.stukownik@freyming-merlebach.fr

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English :

The town invites you to an evening of music and conviviality! The party starts at 5pm! Food and refreshments on site

Concert program: 6:00 pm ? THIRD DEGREE Groove Soul 8:00 pm ? FIRE WOLVE Hard Rock 10:00 pm ? NAMAS-T Tribute U2

Free admission. Come and celebrate the arrival of summer with music!

L’événement Fête de la musique Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH