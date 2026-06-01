Balade à vélo Rue du Wiselstein Freyming-Merlebach

Freyming-Merlebach

Balade à vélo

Rue du Wiselstein Local club cyclo Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 08:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Organisée par le Cyclo Club Sainte Barbe de Freyming-Merlebach pour toute personne, même non licenciée dans un club, souhaitant faire de la bicyclette ou du VTT, personne seule ou famille disposant d’un vélo en bon état et d’un casque. Circuit de 45X2 km sur la journée, sur la Ligne Maginot Aquatique (de Freyming-Merlebach à Mittersheim). Thème lecture d’une carte routière et organisation d’une grande sortie. Possibilité de louer des vélos électriques sur réservation. Gratuit sur inscription.Tout public

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Rue du Wiselstein Local club cyclo Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 6 32 29 48 88 cycloclubsaintebarbe@gmail.com

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English :

Organized by the Cyclo Club Sainte Barbe de Freyming-Merlebach for all cyclists and mountain bikers, whether single or family, with a bike in good condition and a helmet. All-day circuit of 45X2 km, on the Maginot Aquatic Line (from Freyming-Merlebach to Mittersheim). Theme: reading a road map and organizing a big outing. Electric bikes available for hire on reservation. Free with registration.

L’événement Balade à vélo Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH