FÊTE D’ÉTÉ DU PRIEURÉ Saint Bonnet-Laval
FÊTE D’ÉTÉ DU PRIEURÉ Saint Bonnet-Laval dimanche 5 juillet 2026.
Saint Bonnet-Laval
FÊTE D’ÉTÉ DU PRIEURÉ
Laval-Atger Saint Bonnet-Laval Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Fête d’été au Foyer Le Prieuré de Laval Atger animé par le Pot’poète.
Au programme vide-grenier brocante, spectacle de danse country avec COUNTRY43, spectacle de danse par les résidents + percussions. Concours de pétanque.
Toute la journée réalisation d’une fresque collective, brocante, jeux pour enfants, structure gonflable, promenade en calèche, moto et poneys, initiation tir à l’arc.
Fête d’été au Foyer Le Prieuré de Laval Atger animé par le Pot’poète.
Au programme vide-grenier brocante, messe à l’église, accueil des familles, remise des médailles du Travail, spectacle de danse country avec COUNTRY43, spectacle de danse par les résidents + percussions. Concours de pétanque (10€ par doublette, 100€ + les mises).
Toute la journée réalisation d’une fresque collective, brocante, jeux pour enfants, structure gonflable, promenade en calèche, moto et poneys, initiation tir à l’arc, buvette. .
Laval-Atger Saint Bonnet-Laval 48600 Lozère Occitanie +33 4 66 46 34 09
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English :
Summer party at Foyer Le Prieuré de Laval Atger hosted by Pot’poète.
Program: garage sale, country dance show with COUNTRY43, dance show by residents + percussion. Petanque competition.
All day: collective fresco, flea market, children’s games, inflatable structure, horse-drawn carriage, motorcycle and pony rides, archery initiation.
L’événement FÊTE D’ÉTÉ DU PRIEURÉ Saint Bonnet-Laval a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT Langogne