Saint Bonnet-Laval

FÊTE D’ÉTÉ DU PRIEURÉ

Laval-Atger Saint Bonnet-Laval Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Fête d’été au Foyer Le Prieuré de Laval Atger animé par le Pot’poète.

Au programme vide-grenier brocante, spectacle de danse country avec COUNTRY43, spectacle de danse par les résidents + percussions. Concours de pétanque.

Toute la journée réalisation d’une fresque collective, brocante, jeux pour enfants, structure gonflable, promenade en calèche, moto et poneys, initiation tir à l’arc.

Fête d’été au Foyer Le Prieuré de Laval Atger animé par le Pot’poète.

Au programme vide-grenier brocante, messe à l’église, accueil des familles, remise des médailles du Travail, spectacle de danse country avec COUNTRY43, spectacle de danse par les résidents + percussions. Concours de pétanque (10€ par doublette, 100€ + les mises).

Toute la journée réalisation d’une fresque collective, brocante, jeux pour enfants, structure gonflable, promenade en calèche, moto et poneys, initiation tir à l’arc, buvette. .

Laval-Atger Saint Bonnet-Laval 48600 Lozère Occitanie +33 4 66 46 34 09

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English :

Summer party at Foyer Le Prieuré de Laval Atger hosted by Pot’poète.

Program: garage sale, country dance show with COUNTRY43, dance show by residents + percussion. Petanque competition.

All day: collective fresco, flea market, children’s games, inflatable structure, horse-drawn carriage, motorcycle and pony rides, archery initiation.

L’événement FÊTE D’ÉTÉ DU PRIEURÉ Saint Bonnet-Laval a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT Langogne