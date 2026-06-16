Saint Bonnet-Laval

VIDE-GRENIERS DU PRIEURÉ

Laval-Atger Saint Bonnet-Laval Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

À l’occasion de la Fête d’été du Foyer Le Prieuré de Laval Atger, vide-greniers de 7h à 17h.

Réservation obligatoire, emplacement gratuit.

Vente alimentaire interdite.

À l’occasion de la Fête d’été du Foyer Le Prieuré de Laval Atger, vide-greniers de 7h à 17h.

Réservation obligatoire, emplacement gratuit.

Vente alimentaire interdite. .

Laval-Atger Saint Bonnet-Laval 48600 Lozère Occitanie +33 6 49 59 83 26

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English :

%C0 As part of the F%EAte d’%E9t%E9 at the Foyer Le Prieur%E9 in Laval Atger, a yard sale will be held from 7 a.m. to 5 p.m.

Reservations required; free space.

No food sales allowed.

L’événement VIDE-GRENIERS DU PRIEURÉ Saint Bonnet-Laval a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Langogne