VIDE-GRENIERS DU PRIEURÉ Saint Bonnet-Laval
VIDE-GRENIERS DU PRIEURÉ Saint Bonnet-Laval dimanche 5 juillet 2026.
Saint Bonnet-Laval
VIDE-GRENIERS DU PRIEURÉ
Laval-Atger Saint Bonnet-Laval Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
À l’occasion de la Fête d’été du Foyer Le Prieuré de Laval Atger, vide-greniers de 7h à 17h.
Réservation obligatoire, emplacement gratuit.
Vente alimentaire interdite.
À l’occasion de la Fête d’été du Foyer Le Prieuré de Laval Atger, vide-greniers de 7h à 17h.
Réservation obligatoire, emplacement gratuit.
Vente alimentaire interdite. .
Laval-Atger Saint Bonnet-Laval 48600 Lozère Occitanie +33 6 49 59 83 26
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English :
%C0 As part of the F%EAte d’%E9t%E9 at the Foyer Le Prieur%E9 in Laval Atger, a yard sale will be held from 7 a.m. to 5 p.m.
Reservations required; free space.
No food sales allowed.
L’événement VIDE-GRENIERS DU PRIEURÉ Saint Bonnet-Laval a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Langogne
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