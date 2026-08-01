Informations pratiques

Saint-Jean-d’Aubrigoux

Fête d’été

Saint-Jean-d’Aubrigoux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 08:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez participer à la 36ème soirée familiale dansante organisée par l’association St Jean Animation.

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Saint-Jean-d’Aubrigoux 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 27 47

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English :

Come and take part in the 36th family dance organized by the St Jean Animation association.

L’événement Fête d’été Saint-Jean-d’Aubrigoux a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay