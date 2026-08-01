UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-d'Aubrigoux

Fête d’été Saint-Jean-d’Aubrigoux

samedi 8 août 2026 · Saint-Jean-d'Aubrigoux

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
43500 Saint-Jean-d'Aubrigoux
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Jean-d’Aubrigoux

Fête d’été

Saint-Jean-d’Aubrigoux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Venez participer à la 36ème soirée familiale dansante organisée par l’association St Jean Animation.
  .

Saint-Jean-d’Aubrigoux 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 27 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the 36th family dance organized by the St Jean Animation association.

L’événement Fête d’été Saint-Jean-d’Aubrigoux a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay