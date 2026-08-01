Fête d’été Saint-Jean-d’Aubrigoux
samedi 8 août 2026 · Saint-Jean-d'Aubrigoux
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Aubrigoux
Fête d’été
Saint-Jean-d’Aubrigoux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 08:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Venez participer à la 36ème soirée familiale dansante organisée par l’association St Jean Animation.
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Saint-Jean-d’Aubrigoux 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 27 47
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English :
Come and take part in the 36th family dance organized by the St Jean Animation association.
L’événement Fête d’été Saint-Jean-d’Aubrigoux a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay