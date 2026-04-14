Lavaré

Fête d’ouverture de la base de loisirs

Plan d’eau Lavaré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06 19:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Une grande journée intergénérationnelle, ludique et fédératrice !

Au programme des animations gratuites et ouvertes à tous tout autour du plan d’eau découverte du site, activités sportives, détente, nature, bien-être

Restauration possible à la guinguette. .

Plan d’eau Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 11 99 communication@cc-vba.com

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English :

A great intergenerational, fun and unifying day!

L’événement Fête d’ouverture de la base de loisirs Lavaré a été mis à jour le 2026-04-14 par Bureau d’information touristique de Vibraye