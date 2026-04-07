Lavaré

Visite du bourg

Place de l’église Lavaré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Lavaré s’est implanté au Moyen Âge à partir de la fondation d’un prieuré et de l’église paroissiale, mais le développement du bourg resta limité sous l’Ancien Régime. Son architecture et son urbanisme actuels reflètent le dynamisme du village au XIXe siècle et début du XXe s. dans ses édifices publics et son habitat marqué par l’usage de la brique.

– Renseignements et réservation auprès du Perche Sarthois

– Rendez-vous place de l’Église.

Gratuit. En partenariat avec l’Association du Boucan des Arts .

Place de l’église Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

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English :

L’événement Visite du bourg Lavaré a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois