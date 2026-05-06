Bourse aux jouets Lavaré
Bourse aux jouets Lavaré dimanche 18 octobre 2026.
Lavaré
Bourse aux jouets
Salle des fêtes Lavaré Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Bourse aux jouets
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Salle des fêtes Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 04 01 51 45 brunosandrine.bariat@sfr.fr
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English :
Toy Exchange
L’événement Bourse aux jouets Lavaré a été mis à jour le 2026-05-22 par Bureau d’information touristique de Vibraye
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