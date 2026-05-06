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Bourse aux jouets Lavaré

Bourse aux jouets Lavaré dimanche 18 octobre 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 72390 Lavaré

Département : Sarthe

Début : dimanche 18 octobre 2026

Fin : dimanche 18 octobre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Lavaré

Bourse aux jouets

Salle des fêtes Lavaré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 08:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Bourse aux jouets
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Salle des fêtes Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 04 01 51 45  brunosandrine.bariat@sfr.fr

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English :

Toy Exchange

L’événement Bourse aux jouets Lavaré a été mis à jour le 2026-05-22 par Bureau d’information touristique de Vibraye

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