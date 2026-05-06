Lavaré

Bourse aux jouets

Salle des fêtes Lavaré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 08:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Bourse aux jouets

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Salle des fêtes Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 04 01 51 45 brunosandrine.bariat@sfr.fr

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English :

Toy Exchange

L’événement Bourse aux jouets Lavaré a été mis à jour le 2026-05-22 par Bureau d’information touristique de Vibraye