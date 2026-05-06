Lavaré

Bric à brac

Base de loisirs Lavaré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

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Base de loisirs Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 70 30 55 68

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English :

L’événement Bric à brac Lavaré a été mis à jour le 2026-05-22 par Bureau d’information touristique de Vibraye