Journées Européennes du Patrimoine église Église Lavaré

Lavaré

Journées Européennes du Patrimoine église

Église Prieuré Lavaré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de 15h00 à 19h00. .

Église Prieuré Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 68 11

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine église Lavaré a été mis à jour le 2026-05-22 par Bureau d’information touristique de Vibraye