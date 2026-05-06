Journées Européennes du Patrimoine église Église Lavaré
Journées Européennes du Patrimoine église Église Lavaré samedi 19 septembre 2026.
Lavaré
Journées Européennes du Patrimoine église
Église Prieuré Lavaré Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de 15h00 à 19h00. .
Église Prieuré Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 68 11
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine église Lavaré a été mis à jour le 2026-05-22 par Bureau d’information touristique de Vibraye
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