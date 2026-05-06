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Journées Européennes du Patrimoine église Église Lavaré

Journées Européennes du Patrimoine église Église Lavaré samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Église

Adresse : Prieuré

Ville : 72390 Lavaré

Département : Sarthe

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Lavaré

Journées Européennes du Patrimoine église

Église Prieuré Lavaré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre de 15h00 à 19h00.   .

Église Prieuré Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 68 11 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine église Lavaré a été mis à jour le 2026-05-22 par Bureau d’information touristique de Vibraye

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