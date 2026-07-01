UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lavaré

Initiation pêche gratuite Lavaré

mardi 28 juillet 2026 · Lavaré

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Base de loisirs de Lavaré
Ville
72390 Lavaré
Département
Sarthe
Tarif

Lavaré

Initiation pêche gratuite

Base de loisirs de Lavaré Lavaré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Cet été, mordez à l’hameçon !
La Fédération de Pêche de la Sarthe vous invite à partager un moment convivial au bord de l’eau. Que vous n’ayez jamais tenu une canne à pêche de votre vie ou que vous souhaitiez partager votre passion, cette initiation gratuite est ouverte à toutes et à tous !

Pas besoin d’investir dans du matériel, nous nous occupons de tout pour vous offrir la meilleure expérience possible

– Matériel fourni Cannes, lignes et appâts vous attendent sur place.
– Encadrement de passionnés Des animateurs expérimentés vous guident pas à pas pour vos premières prises.
– Horaires au choix Rejoignez nous le matin de 10h30 à 12h30 ou l’après-midi de 14h00 à 16h00.   .

Base de loisirs de Lavaré Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This %E9t%E9, take the bait!

L’événement Initiation pêche gratuite Lavaré a été mis à jour le 2026-06-29 par Pays Perche Sarthois

À voir aussi à Lavaré (Sarthe)