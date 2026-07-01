Informations pratiques

Lavaré

Initiation pêche gratuite

Base de loisirs de Lavaré Lavaré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:30:00

fin : 2026-07-28 16:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Cet été, mordez à l’hameçon !

La Fédération de Pêche de la Sarthe vous invite à partager un moment convivial au bord de l’eau. Que vous n’ayez jamais tenu une canne à pêche de votre vie ou que vous souhaitiez partager votre passion, cette initiation gratuite est ouverte à toutes et à tous !

Pas besoin d’investir dans du matériel, nous nous occupons de tout pour vous offrir la meilleure expérience possible

– Matériel fourni Cannes, lignes et appâts vous attendent sur place.

– Encadrement de passionnés Des animateurs expérimentés vous guident pas à pas pour vos premières prises.

– Horaires au choix Rejoignez nous le matin de 10h30 à 12h30 ou l’après-midi de 14h00 à 16h00. .

Base de loisirs de Lavaré Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire

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English :

This %E9t%E9, take the bait!

L’événement Initiation pêche gratuite Lavaré a été mis à jour le 2026-06-29 par Pays Perche Sarthois