Initiation pêche gratuite Lavaré
mardi 28 juillet 2026 · Lavaré
Informations pratiques
Lavaré
Initiation pêche gratuite
Base de loisirs de Lavaré Lavaré Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-07-28 16:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Cet été, mordez à l’hameçon !
La Fédération de Pêche de la Sarthe vous invite à partager un moment convivial au bord de l’eau. Que vous n’ayez jamais tenu une canne à pêche de votre vie ou que vous souhaitiez partager votre passion, cette initiation gratuite est ouverte à toutes et à tous !
Pas besoin d’investir dans du matériel, nous nous occupons de tout pour vous offrir la meilleure expérience possible
– Matériel fourni Cannes, lignes et appâts vous attendent sur place.
– Encadrement de passionnés Des animateurs expérimentés vous guident pas à pas pour vos premières prises.
– Horaires au choix Rejoignez nous le matin de 10h30 à 12h30 ou l’après-midi de 14h00 à 16h00. .
Base de loisirs de Lavaré Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire
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English :
This %E9t%E9, take the bait!
L’événement Initiation pêche gratuite Lavaré a été mis à jour le 2026-06-29 par Pays Perche Sarthois
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